Motivul pentru care cel mai bogat om din lume conduce o masina de 4000 de dolari. Are o avere de 100 de MILIARDE dolari

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, conduce o Honda Accord din 1999.

Proprietarul celui mai mare magazin online din lume, cu afaceri de peste 600 de miliarde de dolari in 2017, incearca sa ramana cu picioarele pe pamant si evita cheltuielile inutile. De aceea, Bezos se mandreste ca are in garaj o Honda Accord, cumparata in 1999, evaluata la aproximativ 4000 de dolari.

Mai mult, ani de zile Amazon producea miliarde de dolari, dar sediul companiei avea mobila construita din usi vechi din lemn si mocheta simpla, cumparata de la bazar.

"E un semn ca trebuie sa investim doar in lucrurile care conteaza pentru clienti, nu pentru noi", a motivat Bezos intr-un interviu.

Amazon a inceput in anii '90 ca o librarie online, iar Bezos livra personal pachetele intr-in Cherolet Blazer din 1987.

Acum Bezos e cel mai bogat om din lume, cu o avere estimata la 100 de milioane de dolari. El si-a construit intreaga afacere pe ideea de a investi cat mai putine resurse si chiar le acorda premii in fiecare an angajatilor care gasesc cele mai bune solutii cu cele mai putine investitii.

"Trebuie sa indeplinesti cat mai multe cu cat mai putin. Prin impunerea unor limite esti obligat sa gasesti resurse, sa inventezi si sa descoperi noi solutii la care un te-ai fi gandit daca aveai un buget nelimitat. Nu exista nicio recompensa daca angajezi oameni fara numar sau cheltui o multime de bani. Incercam sa nu cheltuim bani pe lucruri pe care clientii nostri nu le doresc. Asta face parte din ADN-ul nosteru", spunea Bezos intr-un interviu.