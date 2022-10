Sportivul a fost invitat în platoul emisiunii „Ora exactă în sport”, iar aici a vorbit despre secretele din spatele reușitelor sale. Cătălin Chirilă și-a prezentat și medaliile cucerite în acest an și a dezvăluit care sunt marile lipsuri cu care se confruntă sportivii români care aspiră să facă performanță la kaiac-canoe.

Greșeala care îl putea costa titlul mondial pe Cătălin Chirilă

Întrebat despre diferența dintre el și ceilalți români, Chirilă a spus că este extrem de implicat în ceea ce face și a povestit un moment în care a comis o eroare care l-ar fi putut costa prezența la Campionatele Mondiale.

„(n.r. ce ai avut tu și le-a lipsit celorlalți?) Cred că dorința și iubirea pentru muncă reprezintă cheia succesului în cariera mea. Îmi place să mă dăruiesc și nu o dată am spus că din dorința prea mare de a mă dezvolta și de a crește în performanță, apar și accidentările.

Cel mai bun exemplu în sala de forță e acela că înainte cu 5 săptămâni de Campionatul Mondial m-am accidentat, am făcut hernie de disc și pentru mine, întâi de toate, psihic a fost foarte greu să trec peste acea perioadă, dar cu sprijinul domnului antrenor, al staff-ului, am trecut cu bine și cum spuneam, am făcut o greșeală fatală pentru acel moment, dar ușor, ușor, cu ajutorul staff-ului s-a reparat greșeala făcută.

Am vrut să ridic greutăți mult mai mari decât îmi permitea perioada, practic le-am mai ridicat în perioada de iarnă, când eram pregătit pentru așa ceva, dar în perioada apropiată competiției nu era cazul să fac eu astfel de experimente”, a dezvăluit Cătălin Chirilă la PRO Arena.

Cătălin Chirilă, performanțe incredibile în acest an

Tânărul sportiv român a avut un an excelent, devenind campion mondial și european în proba de canoe simplu. În luna august, Chirilă a cucerit medalia de aur în proba pe 1.000 de metri la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Halifax (Canada), devenind primul român care reușește această performanță după mai bine de 36 de ani, după ce l-a depășit pe brazilianul Isaquias Santos, campion olimpic la Tokyo, dar și multiplu campion mondial.

La același Mondial, Cătălin Chirilă a obâținut și medalia de argint la proba canoe simplu pe 500 m, iar la câteva săptămâni mai târziu avea să pună din nou România pe podium, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen, acolo unde a mers „pe urrmele” lui Ivan Patzaichin și a cucerit aur la 1.000 de metri simplu și bronz la proba de 500 m.