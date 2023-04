Larisa Iordache, una dintre cele mai valoroase gimnaste din România din ultimii 20 de ani, lucrează în prezent în Ministerul de Interne și e și antrenoare în sportul care a consacrat-o.

Cu o carieră măcinată de accidentări, 'Pici' a demonstrat mereu că poate trece peste toate obstacolele ivite în cale. A pășit cu siguranță, ca pe covorul de la sol, pe scara performanței și a făcut să se vorbească despre România la superlativ.

Larisa Iordache, detalii despre iubit

Sportivă care a impresionat mereu printr-o franchețe dezarmantă, bucureșteanca multiplă medaliată la competițiile de anvergură a vorbit recent despre persoana care îi este alături, fără a-i specifica numele.

I-a făcut însă un portret... în tușe calde.

“Sunt împreună cu cineva, da. Suntem într-o perioadă de cunoaștere. Îmi doresc să fie ceva curat, lin, frumos, să nu ne grăbim. E un om, un bărbat fain.

Face sport de performanță și e tare drăguț. Face și sport de echipă și individual. Dacă aș avea o fetiță aș da-o la gimnastică, dacă o să-i placă la fel de mult cum mi-a plăcut mie.

Cu siguranță copiii mei o să facă sport de performanță. Sportul îi ajută la foarte dezvoltare a fizicului și a psihicului, indiferent dacă face de performanță sau nu”, a declarat Larisa în cadrul podcastului Business Philosophy.

Larisa a inceput gimnastica la Clubul Sportiv Scolar Dinamo Bucuresti cand inca nu implinise 5 ani. I-ar fi placut sa ajunga balerina, dar dupa primele exercitii de gimnastica in sala de sport din Stefan cel Mare si-a dorit sa-i calce pe urme Nadiei Comaneci. In 2008, a fost selectionata in lotul de junioare al Romaniei, pregatit de Ramona Micu, Adela Popa, Lacramioara Moldovan si Claudiu Moldovan.

In 2010 a participat la primul sau concurs international de anvergura, Campionatele Europene de la Birmingham (Marea Britanie) unde a cucerit aurul la sol, argintul cu echipa si la barna, iar la individual compus a obtinut bronzul.

In 2011, a fost vedeta echipei feminine de gimnastica a Romaniei la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Trabzon – 2011, unde a cucerit cinci medalii (trei de aur, la individual compus, barna si sol si doua de argint, la sarituri si paralele).

Larisa Iordache, o carieră impresionantă în gimnastică

In 2012, la Jocurile Olimpice de la Londra, desi a concurat accidentata, a reusit sa-si aduca o importanta contributie la medalia de bronz cucerita de echipa feminina de gimnastica.

In 2013, la CM de la Antwerp (Olanda) a obtinut bronzul la sol, iar un an mai tarziu, la Nanning (China) a cucerit medaliile mondiale de argint, la individual compus si sol.

In 2015, la CM de la Glasgow, a urcat pe treapta a treia a podiumului la individual compus, dupa ce in calificari se clasase doar pe pozitia a 16-a.

In martie 2016, in timpul unui antrenament, a cazut de pe barna si si-a rupt un deget de la mana. Din cauza acestei accidentari, care a impus o interventie chirurgicala, nu a putut evolua in aprilie la Turneul preolimpic mondial de calificare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Fara ea, echipa Romaniei s-a clasat pe locul 7 si a ratat prezenta la JO.

In septembrie 2017, a fost decorata de presedintele Romaniei cu Ordinul Meritul Sportiv, clasa a III-a.

La JO Tokyo 2020, s-a calificat pe ultima sută de metri,la Campionatele Europenele de Gimnastică de la Basel, ElveÈ›ia, unde in prelimiariile de la individual compus a ocupat unul dintre cele doua locuri care ii asigurau prezenta în competitia olimpica. La Tokyo, Larisa Iordache s-a calificat în finala de la barna cu a patra nota, dar s-a accidentat la aterizare si nu a putut intra in lupta pentru medalii din cauza problemelor de la gleznă care au obligat-o să se retragă inainte de startul finalei.