L-au lăsat pe Putin fără centura neagră! După judo, și cei de la taekwondo au luat măsuri împotriva dictatorului

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a rămas fără centura neagră la taekwondo, după ce federaţia internaţională de specialitate a decis să-i retragă această distincţie oferită în 2013, scrie News.ro.

Liderul rus primise centura neagră de 9 Dan, cea mai înaltă distincţie în arte marţiale orientale, în 2013, la o vizită în Coreea de Sud.

"World Taekwondo condamnă cu fermitate atacurile brutale contra nevinovaţilor din Ucraina, lucru care contravine viziunii noastre: pacea este mai importantă decât victoria", a anunţat organizaţia într-un comunicat, precizează sursa citată.

Federaţia Internaţională de Judo a decis deja, duminică, suspendarea lui Putin din calitatea de preşedinte de onoare şi ambasador.

World Taekwondo strongly condemns the brutal attacks on innocent lives in Ukraine, which go against the World Taekwondo vision of “Peace is More Precious than Triumph” and the World Taekwondo values of respect and tolerance.#PeaceIsMorePreciousThanTriumphhttps://t.co/nVTdxDdl2I