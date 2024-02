Iubita unui jucător celebru de tenis, atac de panică la Super Bowl din cauza hărțuirii sexuale! 

Morgan Riddle, iubita tenismenului Taylor Fritz, a declarat că experiența sa la Super Bowl 2024 a fost una "groaznică".

Morgan Riddle spune că experiența de la Super Bowl 2024 a fost "groaznică"

Cunoscuta influenceriță de peste Ocean a urmărit pe viu meciul dintre San Francisco 49ers și Kansas City Chiefs (22-25), care a fost intens mediatizat datorită relației dintre jucătorul Travis Kelce și cântăreața Taylor Swift, dar și după ce un atac armat a avut loc la parada învingătorilor.

Riddlle a urmărit pe viu pregătirile și meciul de pe Allegiant Stadium din Las Vegas, dar spune că experiența a fost una "înfricoșătoare", pentru că a fost hărțuită sexual încontinuu de fanii de sex masculin prezenți la cel mai important eveniment sportiv din SUA. Aceasta spune că la un moment a suferit un atac de panică, din cauza numărului mare de bărbați "beți și scârboși" care i-au adresat invitații sexuale și au pipăit-o necontenit.

"A fost o experiență groaznică, nu am putut urmări cu plăcere meciul pentru că au fost trei zile în care am fost pipăită și hărțuită la fiecare pas. A fost stresant și înfricoșător. Unii spectatori chiar au încercat să-și folosească copiii ca să se dea la noi. Nu am experimentat niciodată așa ceva la meciurile de tenis. Sper doar că orice tip care citește postările mele să înțeleagă gravitatea cuvintelor și acțiunilor proprii. Eram cu toții acolo doar pentru a încerca să urmărim un meci de fotbal", a postat aceasta pe Instagram, unde are 240.000 de urmăritori.

Taylor Fritz, numărul 9 ATP

Morgan Riddle (26 de ani) este un fost model și are o mare bază de urmăritori pe rețelele de socializare Instagram, TikTok și YouTube, unde adaugă postări din domeniile lifestyle și fashion. Începând cu iunie 2020, a intrat într-o relație cu tenismenul american Taylor Fritz (26 de ani), actualul număr 9 în clasamentul mondial ATP de simplu. Fritz a câștigat Indian Wells (2022) și a atins faza sferturilor de finală la Wimbledon (2022), US Open (2023) și Australian Open (2024). Acesta are un fiu dintr-o căsnicie anterioară cu fosta tenismenă Raquel Pedraza.

Foto - Getty Images