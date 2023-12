Paige VanZant, fosta luptătoare din UFC și actuala vedetă pe rețelele sociale și Only Fans, nu crede că solista Taylor Swift și Travis Kelce, jucător de fotbal american la Kansas City Chiefs, au o relație amoroasă.

Paige VanZant crede că relația dintre Swift și Kelce este una de marketing

Relația celor doi a ținut prima pagină a publicațiilor americane, în ultimele luni, după ce cântăreața a urmărit pe viu mai multe meciuri ale sportivului și a fost surprinsă de paparazzi împreună cu noul iubit la câteva evenimente mondene. În cadrul podcastului "Page and Austin", VanZant a mărturisit că nu crede în povestea de dragoste care i-ar lega pe cei doi americani celebri.

"Cred sincer că povestea de dragoste Taylor Swift - Travis Kelce e 100% falsă. E vorba de reclamă. În primul rând, NFL (n.r. - campionatul de fotbal amercian) este ceva uriaș, este foarte iubit de americani. De asemenea, Taylor Swift este o vedetă uriașă, dar pe alt palier de audiență.

Acum ea are acces la un alt segment demografic decât cel care constituie grosul fanilor săi, așa numiții 'Swifties'. De asemenea, mulți fani ai fotbalului îi ascultă melodiile. Gândiți-vă la nevestele fanilor care își cumpără acum tricouri cu Travis Kelce. E o mutare genială de marketing pentru ambele părți. E foarte bine pentru Taylor Swift, e benefic pentru NFL, e o lovitură pentru Travis Kelce. Miroase de la o poștă că e o mutare strategică toată această relație", a declarat fosta sportivă.

Swift și Kelce formează un cuplu de câteva luni

Zvonuri despre relația de iubire dintre Swift și Kelce au apărut în luna septembrie 2023, după ce sportivul a dat un interviu în care se arăta dezamăgit că nu a putut să o întâlnească față în față, când turneul ei "Eras Tour" s-a oprit în Kansas City, iar cântăreața l-a contactat ulterior, infiripându-se o relație.

Ulterior, cei doi au fost văzuți împreună la mai multe evenimente mondene, iar artista a urmărit numeroase meciuri din loja familiilor jucători lui Chiefs de pe stadionul Arrowhead Stadium, în timp ce sportivul a mers în Argentina pentru a fi alături de Swift pentru un concert. Kelce a cumpărat o proprietate de 6 milioane de dolari în Kansas City, pentru ca noul cuplu să aibă parte de intimitate, și cei doi iubiți au participat împreună la emisiunea "Saturday Night Live", una dintre cele mai urmărite din SUA.

Taylor Swift este cea mai ascultată artistă în acest moment

Taylor Swift (33 de ani) este născută în West Reading (Pennsylvania), a devenit cântăreață profesionistă la vârsta de 14 ani și este considerată una dintre cele mai influente cântărețe și compozitoare ale secolul XXI. A vândut peste 200 de milioane de albume, este cea mai ascultată solistă pe Spotify și singura care a avut cinci albume vândute în peste 1 milion de copii în prima săptămână de la lansare.

În ciuda vârstei, a fost deja inclusă pe listele Rolling Stone's 100 Greatest Songwriters of All Time, Billboard's Greatest of All Time Artists, Time 100 și Forbes Celebrity 100. A câștigat numeroase premii Grammy (12), American Music Awards (40), Billboard Music Awards (29), MTV Video Music Awards (23), IFPI Global Recording Artist of the Year (3) și Guinness World Records (101 recorduri).

A fost desemnată cu titluri precum "Artist of the Decade" și "Woman of the Decade" și este cunoscută ca o activistă pentru drepturile artiștilor și ale femeilor. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se află "Style", "You Need To Calm Down", "Wildest Dreams", "Cardigan", "Lover", "Look What You Made Me Do", "Anti-Hero", "Shake It Off", "Blank Space" sau "I Don't Wanna Live Forever".

Are o avere estimată la 750 de milioane de euro (Forbes, junie 2023) și a mai avut relații cu Joe Jonas (muzician), Lucas Till (actor), Taylor Lautner (actor), Cory Monteith (actor, muzician), John Mayer (muzician), Jake Gyllenhaal (actor), Conor Kennedy (activist), Harry Styles (muzician), Calvin Harris (DJ), Tom Hiddleston (actor), Joe Alwyn (actor) și Matty Healy (muzician).

Travis Kelce este dublu campion în NFL

Travis Kelce (34 de ani / 196 cm, 113kg) este născut în Westlake (Ohio) și a evoluat în NFL doar pentru Kansas City Chiefs (2013-prezent). El joacă pe poziția de tight end, este de două ori câștigător al Super Bowl (2019, 2022) și a fost inclus de patru ori în First-team All-Pro (2016, 2018, 2020, 2022) și în NFL 2010's All-Decade Team.

Este fratele mai mic al lui Jason Kelce (Philadelphia Eagles) și a mai avut o relație mediatizată de cinci ani cu Kayla Nicole, social media influencer din SUA. În aprilie 2016, a fost protagonistul reality show-ului "Catching Kelce" și a ales să înceapă o relație cu Maya Benberry, una dintre concurente, care s-a încheiat în ianuarie 2017.

Foto - Getty Images