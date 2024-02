Dani Alves, în lacrimi la procesul în care e acuzat de agresiune sexuală: „Nu a spus niciodată să mă opresc!” 

Acuzat de agresiune sexuală în urmă cu mai bine de un an, Dani Alves a fost închis pe 20 ianuarie 2023, iar de atunci a stat în închisoare. Brazilianul a fost acuzat că a agresat sexual o tânără într-o discotecă din Barcelona, iar în cursul zilei de luni a început procesul său, după ce și-a schimbat versiunea asupra faptelor în repetate rânduri.

După ce toți martorii au fost audiați, inclusiv presupusa victimă, miercuri seară a venit rândul lui Dani Alves să își spună versiunea.

Declarația lui Dani Alves la proces

Brazilianul și-a început declarația spunând că a ieșit după-amiaza cu prietenii săi să mănânce la un restaurant și că „a băut două sticle de vin și un pahar de whisky”. După aceea, a mers în Nuba, acolo unde au băut gin-tonic, iar la 2:30 a mers în discoteca din Sutton.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acolo a fost să merg la baie. Există o singură baie lipită de masa șase. Sunt un client frecvent la Sutton și întotdeauna când este disponibilă acea masă o aleg și așa nu trebuie să traversez clubul ca să merg la baie.

Prima dată au venit două fete și au stat acolo o perioadă, dansând. Apoi au fost invitate cele trei fete, reclamanta și prietenele sale. Am dansat o perioadă, am interacționat, ne-am simțit bine și ne-am distrat cu toții. Ea a început să danseze mai lipită de mine”, a adăugat Dani Alves.

Mai mult, brazilianul a afirmat că presupusa victimă a început să facă twerk, a început să o atingă în zonele intime. Ulterior, după dans, Alves a explicat că i-a spus reclamantei să meargă la baie, iar ea a acceptat fără să fie nevoie de insistențe: „Când am mers la baie, am avertizat-o că intru eu primul și am așteptat acolo. M-am gândit că nu va veni, m-am gândit că nu vrea să vină”.

Ulterior, jucătorul a explicat că odată intrată în baie, el și-a dat jos pantalonii și s-a așezat pe vasul de toaletă, fata s-a pus în genunchi și a început să îi facă sex oral: „Felația a fost practic tot. După felație a venit un moment în care s-a așezat peste mine, când am ejaculat, am ejaculat afară.

Pur și simplu ne-am bucurat amândoi acolo. În niciun moment nu mi-a zis că și-ar dori să mă opresc”.

În ceea ce privește acuzațiile de violență, victima susținând că a pălmuit-o și aruncat-o la podea, Dani Alves a spus: „Nu sunt un bărbat violent”. În final, a vorbit despre momentul în care a ajuns acasă: „Când am plecat din discotecă băusem prea mult, soția mea dormea în pat și am adormit și eu”.

Întrebat despre schimbarea versiunii, brazilianul a precizat că a spus același lucru și a doua oară, însă prima dată nu a spus nimic despre sexul oral „deoarece am crezut că soția mea nu mă poate ierta”.