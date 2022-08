Fostul antrenor legendar al lui Michael Phelps, cuvinte mari despre David Popovici

Campionul mondial en titre în proba de 200 m liber, David Popovici, a cucerit medalia de aur în aceeași probă, stabilind un nou record mondial şi european de juniori.

Legendarul Bob Bowman, fostul antrenor al lui Michael Phelps, a lăudat evoluțiile lui David Popovici și a susținut că acesta are calități asemănătoare cu ale fostul său elev.

„David are o capacitate de ritm deosebită. Nu știe doar să înoate foarte bine, ci este capabil să-și conserve energia eficient pe toată distanța. Îmi amintește de Michael Phelps.

Au fost construiți în mod similar: băieți foarte slabi, care generează viteză reducând rezistența, ceea ce este cel mai bun mod de a performa la 200 de metri”, a spus Bowman, potrivit swimswam.com.

David a tras din greu pentru medalia de aur

„Ultima lungime este specialitatea mea, la 100 m ca la 200 m. Aşa că ştiam că o să-i las puţin în urmă pe ceilalţi. Mă aşteptam la asta.

Am fost extrem de obosit. Am avut curse în care am fost mult mai obosit decât atât, dar asta m-a omorât puţin.

Am reuşit în sfârşit să înot sub 1 min 43 (vechiul lui record era 1:43.21). Timpul obţinut este excelent, a fost o cursă grea de înot. Cred că timpul este meritat”, a spus omul recordurilor la finalul cursei de 200 m.

Ce timpi intermediari a înregistrat David Popovici în finala de la 200 m liber

50 m: 24,10 (loc 1)

100 m: 50,35 (loc 1)

150 m: 1:16,96 (loc 1)

200 m: 1:42,97 (loc 1) - Record mondial de juniori, record al competiției, record european