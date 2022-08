David Popovici a dezvăluit ce i-a transmis Adrian Rădulescu înainte de finala de la 200 m liber 

David Popovici a devenit luni seara, la Foro Italico, doar al treilea înotător care coboară sub 1 minut și 43 de secunde în proba de 200 m liber, după germanul Paul Biedermann (1.42,00), în 2009, care deține și recordul mondial, și celebrul american Michael Phelps, în 2008 (1.42,96).

"Nu prea aveam un timp în minte, singurul sfat pe care mi l-a dat antrenorul meu a fost "Fă o nebunie!". Cred că ceea ce am făcut este destul de nebunesc în acest moment", a declarat înotătorul de la CS Dinamo, dezvăluind discuția avută cu Adrian Rădulescu.

Popovici a dominat cursa și a terminat-o cu timpul de cu mult în faţa elveţianului Antonio Djakovic (1:45.60) şi a austriacului Felix Auboeck (1:45,89). "Ultima lungime este specialitatea mea, la 100 m ca la 200 m. Aşa că ştiam că o să-i las puţin în urmă pe ceilalţi. Mă aşteptam la asta", a spus sportivul de la CS Dinamo.

Cu toate acestea, „nu este uşor de făcut”, a spus el. "Am fost extrem de obosit. Am avut curse în care am fost mult mai obosit decât atât, dar asta m-a omorât puţin."

"Am reuşit în sfârşit să înot sub 1 min 43 (vechiul lui record era 1:43.21). Timpul obţinut este excelent, a fost o cursă grea de înot. Cred că timpul este meritat”, a spus Popovici. Cel care realizase deja dubla de 100-200 m la Campionatele Mondiale de la Budapesta din iunie se impune cu siguranţă drept noul fenomen al bazinelor.

