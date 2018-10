FABULOS! Ce a facut Khabib imediat dupa ce l-a DISTRUS pe Conor McGregor in ring! VIDEO

Khabib Nurmagomedov intra in istoria UFC!

Dupa luni intregi de dispute de la distanta, Khabib si McGregor s-au intalnit in sfarsit fata in fata! Rusul n-a avut mila de McGregor, revenit dupa 2 ani in octagon!

Lupta s-a incheiat in runda a patra, cand McGregor a cerut sa fie eliberat din stransoarea unui Khabib hotarat sa isi termine adversarul. Dar Khabib nu s-a multumit doar sa-l termine pe Conor. A sarit gardul catre antrenorul lui McGregor, iar o lupta intre echipele celor doi luptatori a pornit.

Trei oameni din staff-ul lui Khabib au fost arestati, insa in cele din urma au fost eliberati. Rusul s-a calmat intr-un final si a plecat acasa, acolo unde a dat o petrecere impreuna cu prietenii sai. Acolo, toata lumea a urmarit in reluare lupta dintre Khabib si Conor McGregor.

E posibil sa fie doar prima parte dintr-o lupta ce se anunta de durata. Imediat dupa infrangerea cu Khabib, Conor McGregor a postat pe Twitter un mesaj prin care a cerut revansa.