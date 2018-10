HAOS PREMEDITAT? Dezvaluirea facuta de un om din staff-ul lui Khabib: "I-am promis lui McGregor ca il plesnesc, am facut-o!"

Un om din staff-ul lui Khabib se lauda ca l-a lovit pe McGregor in haosul de la finalul partidei.

Khabib e noul rege din UFC, dupa victoria impresionanta cu Conor McGregor. Finalul intalniri a fost unul cu scantei, cand Khabib a sarit gardul direct catre staff-ul irlandezului. Un om din anturajul lui Khabib se lauda ca i-a tras o palma lui McGregor asa cum i-a promis inainte de lupta. Cei doi au avut un schimb de replici pe retelele de socializare inaintea marelui meci, iar cecenul din staff-ul lui Khabib s-a razbunat.

Zubaira Tukhugov a fost atacat in mai multe randuri de McGregor, iar el a fost unul dintre cei trei batausi care au navalit in ring si au provocat haos. Presedintele UFC a anuntat ca cei trei sunt interzisi pe viata in UFC.

"L-am plesnit asa cum am promis. Am promis ca il voi face sa raspunda pentru cuvintele sale si asta am facut", s-a laudat Zubaira Tukhugov pe Twitter la finalul partidei.