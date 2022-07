Jonas Vingegaard a cucerit Turul Franței, învingându-l fără drept de apel pe marele favorit și câștigătorul de anul trecut, slovenul Tadej Pogacar (23 ani). Danezul a fost superior pe cățărări, reușind să se impună chiar și în etapa din Hautacam și a încheiat cursa cu un avans de 2 minute și 43 de secunde față de Pogacar.

Revenit în țară după reușita imensă din Franța, Jonas Vingegaard a sărbătorit în stil mare! Zeci de mii de oameni s-au strâns pe străzile din capitala Danemarcei, Copenhaga, scandându-i numele ciclistului. Estimările publicațiilor locale au anunțat că nu mai puțin de 25.000 de oameni s-ar fi prezentat la ceremonie.

Jonas Vingegaard a fost însoțit de iubita și fiica sa, care i-au fost alături și pe durata Turului. Danezul a fost vizibil emoționat să vadă primirea de care are parte „acasă” după titlul cucerit.

An iconic moment ????????

Jonas Vingegaard and his family on the balcony ????#letourdk #TDF2022 pic.twitter.com/xGfHLncb9l