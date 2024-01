România a ținut piept 40 de minute selecționatei Austriei la Campionatul European de handbal masculin, în primul meci jucat la turneul din Germania. Cu Ionuț Iancu, portarul Stelei, în zi de grație, tricolorii lui Xavi Pascual au mizat pe o apărare ermetică și au avut mereu soluții pe faza ofensivă în prima repriză.

Ușor-ușor, jocul construit în actul de debut și tactica excelentă pusă la punct de Pascual și colegii săi din staff s-au prăbușit ca un castel de nisip. Dar ceea ce a arătat România în prima repriză arată că tricolorii dețin capacitatea să crească mult în joc la următoarele meciuri, mai ales că n-au mai fost prezenți la o ediție a Campionatului European din 1996, de pe vremea lui Robert Licu, Titel Răduță sau Alexandru Dedu.

Ca un castel de nisip. Xavi Pascual a explicat tot ce s-a întâmplat în România - Austria 24-31, la Campionatul European de handbal masculin

Dedu, fost mare pivot al naționalei și fost președinte FRH e omul care l-a adus pe Pascual, fost antrenor al Barcelonei, în România. Dedu, acum președinte la Corona Brașov e dublu câștigător al Ligii Campionilor cu gruparea catalană.

Iată mai jos ce concluzii a tras Xavi Pascual după meciul cu Austria.

„Din punctul meu de vedere am jucat uimitor 40 de minute, dar avem nevoie de mai multă experiență. Avem jucători tineri, care nu au mai fost implicați în astfel de meciuri. Au avut o revenire superbă în partea secundă de la minus patru goluri. Am redus la două goluri diferență și am avut o opțiune simplă de a arunca din extremă la scorul de 18-20. Când ratezi astfel de șanse în fața unei echipe mai bune decât tine, te costă. Dar toate aceste lucruri fac parte din joc”, a declarat Pascual, citat de We Love Sport.

Până la pauză înfruntării cu Austria, naționala României s-a ținut bine, mai ales prin intervențiile portarului Ionuț Iancu, ajuns la un moment dat la 12 mingi apărate din 30. După prima repriză, scorul era de 15-14.

„Am avut eliminări, dar ne-am apărat foarte bine 5 contra 6. Problemele au fost în atac, mereu este la fel. Avem o problemă de calitate individuală, iar asta se vede în atac. În apărare, problema se poate rezolva cu atitudine. Și cred că echipa a avut o atitudine foarte bună", a continuat selecționerul spaniol.

Golurile tricolorilor au fost înscrise de Demis Grigoraș, 6 din 11 aruncări, Daniel Stanciuc 4/5, Andrei Buzle 4/6, Ionuț Nistor Ioniță 3/5, Gabriel Ilie 2/5, Adrian Rotaru 1/1, Călin Dedu 1/3, Cristian Ghiță 1/1.

Jucăm cu Spania duminică, de la ora 19:00

Următorul meci va fi cel cu Spania, de la 19:00, ora României, duminică, 14 ianuarie.

Tot în grupa României, vicecampioana europeană în 2022, naţionala Spaniei, a suferit, vineri seară, cea mai drastică înfrângere din istoria participărilor sale la CE, 29-39 cu Croaţia.

După prima etapă din Grupa B, Croaţia este lider, urmată de Austria, ambele cu câte 2 puncte, şi de România, Spania, ambele cu 0.