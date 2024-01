"Am făcut multe prostii!" Vasile Stângă spune de ce s-a prăbușit România în meciul cu Austria de la Campionatul European de handbal masculin 

Jocul aproape perfect din primul act a fost urmat de o repriză a doua în care au apărut nenumărate erori în rândul tricolorilor, pe ambele faze. Austria era percepută drept echipa cea mai accesibilă a Grupei B. România fusese ultima dată la un European în 1996!

Vasile Stângă, unul dintre cei mai mari jucători din istoria handbalului românesc, a reliefat cauzele care au dus la eșecul naționalei, mai ales în urmă căderii din actul secund.

Vasile Stângă: "Ne-am bătut singuri!"

”Ne-am batut singuri, am făcut foarte multe prostii, eliminări gratuite, foarte multe ratări. Dacă erau mai puține greșeli, poate era alt scor. Am demonstrat că suntem o echipă doar de o repriză. În a doua am cedat.

Nu am văzut dorința aceea a jucătorilor de a juca cu ambiție. Am avut un portar (n.r. Ionuț Iancu) în zi mare. Dacă nu era Iancu, cred că era o diferență de 15 goluri”, a declarat Vasile Stângă, la televiziunea Digisport.

1414 goluri a înscris Vasile Stângă pentru națională

E liderul marcatorilor all-time în prima reprezentativă

Până la pauză înfruntării cu Austria, naționala României s-a ținut bine, mai ales prin intervențiile portarului Ionuț Iancu, ajuns la un moment dat la 12 mingi apărate din 30. După prima repriză, scorul era de 15-14.

Golurile tricolorilor au fost înscrise de Demis Grigoraș, 6 din 11 aruncări, Daniel Stanciuc 4/5, Andrei Buzle 4/6, Ionuț Nistor Ioniță 3/5, Gabriel Ilie 2/5, Adrian Rotaru 1/1, Călin Dedu 1/3, Cristian Ghiță 1/1.

Următorul meci va fi cel cu Spania, de la 19:00, ora României, duminică, 14 ianuarie.

Tot în grupa României, vicecampioana europeană în 2022, naţionala Spaniei, a suferit, vineri seară, cea mai drastică înfrângere din istoria participărilor sale la CE, 29-39 cu Croaţia.

După prima etapă din Grupa B, Croaţia este lider, urmată de Austria, ambele cu câte 2 puncte, şi de România, Spania, ambele cu 0.