Capitanul de NATIONALA care s-a "TRANSFERAT" in lumea filmelor pentru adulti. Sotia cantareata va fi si ea acolo. Ce fel de SFATURI vor oferi cei doi

Un fost purtator al banderolei de capitan la nationala de rugby a Angliei a luat o decizie surprinzatoare impreuna cu partenera sa de viata.

OnlyFans este locul virtual asociat in primul rand cu continutul erotic contra-cost, o platforma unde performeaza in special starurile porno din intreaga lume. Putina lume stie insa ca site-ul OnlyFans poate fi folosit si in alte scopuri, fara tenta sexuala.

Rugbistul Chris Robshow (34 de ani), capitanul nationalei Angliei in perioada 2012-2015, a remarcat acest lucru, deschizandu-si un cont pe OnlyFans unde le va oferi celor interesati lectii de fitness si de nutritie, folosindu-se de vasta sa experienta in sport.

Pe aceeasi platforma o vom putea gasi si pe sotia lui Chris, o cunoscuta cantareata de muzica clasica, Camilla Kerslake (32 de ani). Ca si in cazul sotului, ea va sta insa departe de latura sexuala prezenta pe OnlyFans, urmand sa se concentreze pe lectiile cu caracter muzical.