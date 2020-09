"Am avut doar 2 iubiti toata viata! Ambii mi-au spus asta!" Drama uneia dintre cele mai renumite actrite de filme pentru adulti! Ce intrebari o macina

Una dintre cele mai renumite actrite din filmele pentru adulti se confrunta cu probleme serioase in afara platourilor de filmare.

Riley Reid, una dintre cele mai renumite actrite de filme pentru adulti, nu s-a ferit sa spuna public in mai multe randuri dezavantajele pe care le are munca in aceasta industrie. Tanara a dezvaluit acum ca a avut doar doi iubiti in viata, iar ambii i-au cerut acelasi lucru: sa aleaga intre munca si ei.

"Niciodata nu am avut un iubit care sa fie mandru de slujba mea. Am avut doi iubiti in viata mea de adult si nu erau actori de filme porno.

Ambele relatii s-au incheiat cu un ultimatum: ei sau filmele pentru adulti. Am ales intotdeauna industria. M-am luptat cu aceasta alegere, intrebandu-ma daca am luat decizia corecta. Imi fac griji ca poate mi-am pierdut sansa la dragoste si fericire. Stiind ca port greutatea rusinii in jurul meu, imi este greu sa cred ca intr-o zi cineva ma va accepta si ma va iubi pentru tot ce sunt. Dar pot spera... Asa ca eu sper ca intr-o zi cineva va fi mandru sa-mi spuna ca sunt a lui si ca alte persoane din industria mea pot simti dragostea pe care ne-o dorim cu totii", a fost mesajul postat de Riley Reid pe Instagram.