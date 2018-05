Au trecut 10 ani de la celebra poza a saritoarei cu prajina anonime care a innebunit internetul!

Ce s-a intamplat cu tanara si cum arata in 2018.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Alisson Stokke a devenit faimoasa in 2008, cand a fost pozata in timpul unui concurs de atletism, acolo unde concura la proba de sarituri cu prajina. Tanara a devenit senzatie online instant, avand in cateva zile mii de urmaritori pe retelele de socializare.

Lucrurile nu au fost insa prea placute pentru Alisson, care a inceput sa aiba probleme cu persoane obsedate care o urmareau peste tot, fiind nevoita sa isi inchida conturile pe toate retelele de socializare si chiar sa nu mai iasa din casa si sa nu mai participe la concursuri.

Tanara avea un singur obiectiv, sa ajunga cunoscuta prin munca si rezultatele sale, insa celebritatea i-a fost adusa de aspectul fizic. Alisson a incercat sa obtina calificarea la Jocurile Olimpice din 2012, insa acest vis s-a naruit dupa ce nu a trecut de selectii.

De-a lungul timpului, americanca a avut mai multe oferte de la televiziuni si de la diferite firme pentru a le reprezenta imaginea, insa le-a refuzat, nedorind sa aiba parte de si mai multa atentie.

A fost nevoie de aproape o decada pentru ca Alisson sa depaseasca momentul si sa isi vada de viata ei. Tanara a renuntat la cariera de atleta insa se mentine in continuare in forma, avand un contract de imagine semnat cu Nike, pe care ii reprezinta pe linia de produse de atletism.

De asemenea, viata sentimentala a americancei este una foarte buna, avand o relatie cu jucatorul de golf Rickie Fowler.

#inspired A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Mar 27, 2017 at 2:35pm PDT