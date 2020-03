Aprinderea flacarii olimpice se va face fara spectatori, pentru prima data dupa 36 de ani

Grecia a interzis prezenta spectatorilor la ceremonia de aprindere a flacarii olimpice din cauza temerilor privind epidemia de coronavirus.



Comitetul Olimpic Elen a interzis prezenta spectatorilor la ceremonia de aprindere a flacarii olimpice pentru competitia de la Tokyo, care trebuia sa se desfasoare pe 12 martie, in orasul antic Olympia, la eveniment urmand sa participe doar 100 de invitati acreditati de Comitetul Olimpic International si Comitetul de Organizare Tokyo 2020. Ultima data cand nu au participat spectatori al aceasta ceremonie sacra s-a intamplat in urma cu 36 de ani, cand a avut loc evenimentul pentru Olimpiada de la Los Angeles, din 1984. Olimpiada de Vara de la Tokyo va avea loc in perioada 24 iulie - 9 august.

“Evenimentul este inchis publicului si jurnalistilor, iar numarul de acreditari pentru reprezentantii media va fi extrem de limitat. Ii indemnam pe primarii oraselor prin care va trece Flacara Olimpica sa ramana peste noapte la birouri pentru a primi instructiuni din parte a Ministerului Sanatatii si a Organizatiei Nationale pentru Sanatate Publica a Greciei. Din cauza inmultirii cazurilor de coronavirus, Comitetul Olimpic Elen va continua sa monitorizeze situatia si, in functie de evolutie, va lua decizii in vederea protejarii sanatatii publice”, au transmis autoritatile elene.

Grecia a decis deja inchiderea gradinitelor, scolilor si universitatilor pentru 14 zile, dupa ce primul caz a fost inregistrat pe 26 februarie, iar numarul cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus a explodat, depasind bariera de 100, cu primul caz de raspandire in insulele din Marea Egee. Dincolo de conditiile medicale, unitatile turistice din aceasta tara au inceput sa anunte primele anulari ale rezervarilor turistilor, existand temeri ca tara va fi lovita puternic de o noua criza economica, iar Grecia se afla intr-un razboi diplomatic cu Turcia, care a masat trupe si zeci de mii de imigranti ilegali la granita comuna, in timp ce militarii regimului de la Ankara continua provocarile prin incalcari ale spatiului aerian si ale apelor teritoriale grecesti.