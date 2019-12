6 momente din 2019 de uitat pentru sportul romanesc 

Handbalul, gimnastica si fotbalul, printre dezamagirile anului 2019.

6. Nationala masculina de handbal, o noua calificare ratata

Handbalul masculin romanesc isi continua degradarea, dupa ce in 2019 a ratat calificarea la Campionatul European 2020. In grupa de calificare, am terminat pe ultimul loc, cu 2 puncte acumulate, dupa Franta (10p), Portugalia (9p) si Lituania (3p), iar din cele 6 partide am reusit sa castigam doar una, impotriva balticilor. Cu un an inainte, in 2018, „tricolorii” pierdusera si calificarea la Mondial, dupa ce obtinusera primul loc in grupa cu Italia, Ucraina si Insulele Feroe, dar au fost surclasati de Macedonia de Nord in play-off (24-32, 26-25). Nationala masculina a Romaniei a jucat ultima data la un turneu final de Campionat European in 1996, a ajuns la un Campionat Mondial ultima data in 2011 si nu a mai fost la Jocurile Olimpice de la editia gazduita de Barcelona, din 1992. In palmaresul echipei noastre masculine se gasesc 4 titluri (1961, 1964, 1970, 1974) si un loc 3 (1967) la Campionatele Mondiale, plus o medalie de argint (1976) si trei de bronz la Jocurile Olimpice (1972, 1980, 1984).

5. Echipajul feminin de 8+1 a ratat calificarea directa la Olimpiada

La inceputul lunii septembrie, echipajul feminin de opt rame plus carmaci al Romaniei, una dintre cele mai medaliate echipe din istoria sportului romanesc, a ocupat doar locul 6 în Finala A din cadrul Campionatelor Mondiale de canotaj de la Linz Ottensheim (Austria), in ultima cursa a competitiei. Madalina Gabriela Casu, Roxana Parascanu, Adriana Ailincai, Maria Tivodariu, Beatrice-Madalina Parfenie, Iuliana Popa, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana Anghel si Daniela Druncea au fost cronometrate cu timpul de 6 minute 8 secunde si 490 miimi si au ratat calificarea directa la Jocurile Olimpice, in conditiile in care doar primele cinci clasate isi asigurau prezenta la Tokyo. Echipajul de 8+1 mai are sansa calificarii la regata de calificare de la Lucerna 2020.

4. Nationala de fotbal a ratat calificarea directa la Euro 2020

Desi Romania se numara printre gazdele Campionatului European din 2020, echipa nationala masculina de fotbal a terminat grupa de calificare abia pe pozitia a patra, dupa Spania, Suedia si Norvegia, si va trebui sa treaca de Islanda, in semifinala barajului Ligii Natiunilor, si de Ungaria / Bulgaria, in finala, pentru a ajunge la turneul final din vara anului viitor. Desi adversarii sunt accesibili, ambele partide vor fi jucate in deplasare, prima in conditii meteo ostile, jocul echipei nu a excelat in preliminarii si lotul se afla in plin proces de intinerire, asa ca „tricolorii” vor avea nevoie de sansa pentru a se califica la Euro 2020, unde a fost repartizata intr-o grupa cu Olanda, Ucraina si Austria.

3. Rugby-ul a lipsit de la Cupa Mondiala pentru prima data in istorie

Echipa nationala masculina de rugby a Romaniei, care nu lipsise de la nicio editie a Cupei Mondiale, a fost descalificata pentru editia din 2019, din cauza ca l-a folosit in preliminarii pe Sione Faka’osilea, un jucator neeligibil din Tonga. Odata cu eliminarea de la Cupa Mondiala, federatia a primit si o amenda de 100.000 de lire sterline si retragerea a cate cinci puncte in meciurile in care s-au folosit jucatori neeligibili. Locul „Stejarilor” a fost luat de Rusia, care a jucat intr-o grupa cu Japonia, Irlanda, Scotia si Samoa. De altfel, din cauza greselii comise de forul condus de Alin Petrache, nationala Romaniei a pierdut sansa de a juca meciul de deschidere al competitiei impotriva Japoniei.

2. Scandal de dopaj si infrangeri umilitoare la Mondialul de handbal feminin

Dupa ce Corona Brasov a fost sanctionata pentru ca ar fi permis handbalistelor sale sa faca tratament de laseroterapie intravenoasa, Eliza Buceschi, Cristina Laslo, Bianca Bazaliu si Daciana Hosu nu au facut deplasarea in Japonia penru Campionatul Mondial de handbal feminin. Cu vedeta Cristina Neagu nerecuperata total dupa operatia la genunchi si cu un lot neomogen, echipa antrenata de Tomas Ryde a avut o comportare foarte slaba la aceasta competitie. Romania a invins Senegal (29-24), Kazahstan (22-20) si Ungaria (28-27), ultima partida fiind castigata in ultimele secunde si aducand dramatic calificarea in grupele principale, dar a fost invinsa clar de Spania (16-31), Muntenegru (26-27), Rusia (18-27), Suedia (34-22) si Japonia (20-37). De altfel, diferenta de 17 goluri din meciul cu reprezentativa asiatica a fost cea mai dureroasa infrangere suferita de Romania la un Campionat Mondial. Locul 12 ocupat la final, dar mai ales evolutia modesta, au lasat un gust amar iubitorilor de handbal din Romania, in conditiile in care erau obisnuiti ca handbalistele noastre sa fie in elita acestui sport la nivel european si mondial. Romania este campioana (1962) si vicecampioana mondiala (1973, 2005) in aceasta disciplina si mai a cucerit o medalie de bronz la Mondiale (2015) si un loc trei la Europene (2010).

1. Gimnastica, fara echipe la JO 2020

In luna octombrie, echipa feminina de gimnastica a Romaniei a ratat rusinos calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a incheiat pe locul 22, din 24 de competitoare, in calificarile de la Stuttgart, cel mai slab loc ocupat in toata istoria participarilor Romaniei la Campionatele Mondiale. In aceeasi competitie, echipa masculina s-a clasat pe locul 24 din 25 de echipe si a ratat ”biletul” spre Tokyo. Ultima editia a Jocurilor Olimpice la care echipa masculina s-a calificat a fost in 2008, cand s-a clasat pe pozitia a saptea. Lotul feminin, altadata port-drapelul delegatiei olimpice romanesti, a ajuns si ea la a doua ratare consecutiva a prezentei la cea mai importanta competitie sportiva din lume. In schimb, Maria Holbura va merge la Tokyo, ea urmand sa evolueze in proba de individual compus, iar Marian Dragulescu a ajuns la a cincea participare la JO, dupa Sydney, Atena, Beijing si Rio de Janeiro, el calificandu-se in proba de sarituri.