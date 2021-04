Zidane, prima reactie dupa victoria din El Clasico! "Am meritat victoria, dar suntem la limita! Barcelona e inca in lupta pentru titlu"

Real Madrid s-a impus cu 2-1 in fata Barcelonei, dupa ce in tur o invinsese cu 3-1.

Dupa doua partide extrem de bune incheiate cu victorie pentru madrileni, 3-1 cu Liverpool in Champions League si victoria cu Barcelona, 2-1, din campionat, Zidane e de parere ca echipa sa a meritat ambele victorii, dar se teme de o cadere fizica a jucatorilor, consumul fiind absolut unul incredibil in ultimele meciuri, Real avand si mai multi absenti din lot.

"Prima repriza a fost a noastra. Am suferit in a doua, dar am meritat victoria. Am avut multe sanse sa inscriem al treilea gol. Am suferit, bineinteles, pentru ca un meci impotriva unei echipe de acest fel iti cere multe, precum cel impotriva celor de la Liverpool.

Suntem la limita fizic. Dar este fotbal, este mai usor cand castigi trei puncte. Va trebui sa ne odihnim bine, sa ne reincarcam bateriile si sa spunem ca, miercuri, vom mai avea un mare meci de disputat (n.r. - returul din sferturile de finala ale Ligii Campionilor cu Liverpool, dupa victoria cu 3-1 din prima mansa). Suntem in viata in ambele competitii, vrem sa luptam, sa continuam si asta vom face pana la final. Si nu este lipsit de dificultati. Acum nu am castigat inca nimic.

Este doar un joc, trei puncte, nu schimba nimic: suntem inca in lupta pentru titlu, ca si celelalte echipe. Nu le urmaresc cand lucrurile merg bine, nu le aud cand merg rau", a declarat Zidane, potrivit lequipe.fr.