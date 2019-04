Zidane a vorbit despre viitorul lui Marcelo! Ce se intampla cu brazilianul care nu s-a prea vazut la Real in acest an: "Vrem tot timpul mai mult"

Zinedine Zidane a inceput sa faca analiza jucatorilor pe care ii are in acest moment.

Real Madrid a fost zdruncinata din toate partile in acest sezon. Echipa se bucura acum de revenirea pe banca a lui Zinedine Zidane, insa acesta are nevoie de foarte multa inspiratie pentru a relansa Realul in sezonul urmator.

Antrenorul francez a stabilit deja o lista cu prioritati de transfer pentru perioada de mercato din vara, insa se va baza si pe o serie de fotbalisti consacrati deja de la Real Madrid.

Unul dintre jucatorii preferati ai lui Zidane este Marcelo. Ultima declaratie a antrenorului francez arata ca brazilianul intra in calculele sale si pentru sezonul urmator.

"Marcelo este Marcelo. Imi place cum joaca, il vad in forma buna, se antreneaza bine si se vede in joc. A jucat putin in acest an, insa il iubesc foarte mult. Ce a facut el ca jucator este fenomenal, o sa avem nevoie de el mereu, vrem tot timpul mai mult de la el si va fi folosit in si mai multe meciuri", a spus Zidane dupa meciul cu Valencia.