Barcelona, egalată de Granada în minutul 89! Luuk de Jong a înscris din pasa lui Alves! Gazdele, neînvinse de șapte etape 

21:25 Puertas a egalat în minutul 89 pentru Granada, după o serie de erori în defensiva Barcelonei. Astfel, echipa lui Moreno este neînvinsă în campionat de șapte etape.

Catalanii și-au mai recuperat din jucătorii care au fost infectați cu Covid-19, astfel că situația lotului lui Xavi nu a mai fost atât de dramatică. Golul a fost deschis în minutul 10, de Luuk de Jong, care a înscris golul victoriei și în etapa trecută, cu Mallorca, dar reușita i-a fost anulată cu VAR, după un ofsaid milimetric la Gavi.

Tot neerlandezul a fost aproape de o super-reușită în prima repriză, după ce a încercat un scorpion kick, care însă nu s-a dus pe poartă. De Jong a reușit însă să înscrie, în minutul 57, după o centrare perfectă a lui Dani Alves, care a fost trimis titular de Xavi.

Luuk de Jong goal ⚽

The Dutchman rises to meet a wonderful cross from the legend Dani Alves ????

Barcelona take the lead against Granadapic.twitter.com/0SgFnbWDd2