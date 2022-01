Xavi, gata să dea lovitura! Un superatacant din Premier League poate ajunge pe Camp Nou

Trupa de pe Camp Nou este în criză ofensivă, după ce, în ultimii ani s-au despărțit de Luis Suarez, Lionel Messi sau Antoine Griezzman. Xavi caută soluții ofensive, iar după ce Adama Traore și Ferran Torres au ajuns la echipa catalană, un alt fotbalist ofensiv din Premier League ar putea ajunge pe Camp Nou.

Transferul lui Alvaro Morata a picat, așa că Barcelona s-a reorientat și a decis să îl oferteze pe atacantul lui Arsenal, Pierrre-Emerick Aubameyang (32 de ani). Atacantul african se află într-o dispută cu Mikel Arteta, iar plecarea sa de la clubul londonez pare posibilă.

Barcelona își dorește să îl împrumute pe acesta. În acest moment, FC Barcelona are trei atacanți de careu în lot, însă Memphis Depay este accidentat, în timp ce Martin Braithwaite și Luuk de Jong nu se ridica la nivelul cerințelor echipei.

Pierre-Emerick Aubameyang are 14 meciuri, patru goluri și o pasă de gol în acest sezon de Premier League. Acesta a ajuns la Arsenal în 2018, când a fost cumpărat pentru 64 de milioane de euro de la Borussia Dortmund.

Bastia, AC Milan, Dijon, LOSC Lille, Monaco și Saint-Etienne sunt celelalte echipe din palmaresul gabonezului. În total, el a marcat de 92 de ori în 163 de meciuri jucate pentru tunari. În Germania a avut însă cea mai bună perioadă a carierei, când reușea 141 goluri în 213 meciuri.

❗️ Barcelona have advanced the incorporation of Arsenal striker Aubameyang due to the difficulty of signing Morata. The operation depends on the Dembélé case. [md] pic.twitter.com/qpvMdFrsi9