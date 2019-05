Fosta iubita a lui Jese, DISTRUSA in urma unei operatii gresite: "Aveam buzele precum carnatii" FOTO

Aurah Ruiz, fosta iubita a lui Jese Rodriguez, a trecut prin momente de groaza.

Aurah Ruiz s-a iubit cu Jese Rodriguez, fosta mare speranta a lui Real Madrid, in prezent sub forma de imprumut la Betis de la PSG.

Relatia dintre Aurah si Jese s-a terminat rau, la proces, dupa ce jucatorul nu a vrut sa recunoasca parternitatea unui baiat nascut cu probleme de Aurah. Cei doi s-au judecat, iar Aurah a avut castig de cauza, iar Jese plateste pensie alimentara.

Aurah Ruiz, vedeta de reality TV in Spania, a trecut prin noi momente dificile in urma unei operatii estetice gresite de catre medici. "Mi-au distrus fata, aveam buzele precum carnatii. Imi doream sa mor", a marturist recent femeia. "Am sunat-o pe mama mea, eram disperata, aveam fata umflata in toiul noptii. Pana la urma s-a dezumflat si am scapat de probleme", a mai spus Aurah.