Ferran Torres s-a făcut remarcat după meciul de sâmbătă seara de pe Estadio Olimpico. Atacantul de 23 de ani a oprit blestemul post-Messi și a înscris din lovitură liberă pentru a modifica tabela la 3-0.

“My idea was to shoot over the wall. I made a mistake and the ball passed next to the wall instead, but fortunately it went into the net.” pic.twitter.com/wWnKV4txaJ

Catalanii nu au mai înscris printr-o asemenea manieră din 2 mai 2021. Ultima reușită din lovitură liberă a fost marcată de nimeni altul decât Messi, într-un meci pe Mestalla împotriva Valenciei.

La conferința de presă de după meci, tehnicianul Xavi a recunoscut care este secretul lui Ferran: ”Ferran Torres mi-a spus în iunie că are nevoie de un presezon excelent pentru a juca bine, și a avut dreptate. I-am oferit timpul necesar să demonstreze că vrea să joace bine, atitudinea sa și munca au fost mereu la un nivel bun. Este și va fi un jucător important pentru noi.” a declarat antrenorul de 43 de ani

Xavi: “Ferran Torres told me in June that he needed to have a great pre-season, and he was right” ????????

“We have given him the necessary time to demonstrate his intention of wanting to do well, his attitude and work have always been there”.

“He’s and will be important for us”. pic.twitter.com/rUGHxzqb9h