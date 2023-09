Revenire spectaculoasă pentru Leo Messi la Paris: argentinianul și-a stabilit un ultim obiectiv

Argentina luptă pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, competiție la care sud-americanii s-ar putea baza la Paris pe doi jucători emblematici ai naționalei, Lionel Messi și Angel Di Maria.

Javier Mascherano (39 de ani), fost jucător la Liverpool și Barcelona, în prezent selecționer al naționalei U20 a Argentinei, a confirmat că sud-americanii plănuiesc să se bazeze pe Messi și Di Maria la Jocurile Olimpice în cazul unei calificări.

"Cu siguranță ar fi un motiv de mândrie pentru noi dacă am avea doi campioni mondiali în echipă, însă decizia le va aparține lor", a spus Javier Mascherano, într-un interviu pentru TyC Sports.

Lionel Messi a mai participat la Jocurile Olimpice din 2008, când Argentina a obținut medalia de aur. Legenda Barcelonei marca două goluri în cele cinci meciuri jucate la competiția de la Beijing.

"Messi și-ar putea dori să își încheie cariera cu un nou trofeu major, având în vedere că a declarat că nu plănuiește să joace la Cupa Mondială din 2026", a scris Goal.

Alături de Argentina, Lionel Messi a câștigat deja Cupa Mondială (2022), Copa America (2021), Finalissima (2022) și medalia de aur la Jocurile Olimpice (2008).

La Inter Miami, Messi are un start excelent, cu 11 goluri marcate în 11 meciuri și un prim trofeu trecut în palmares - Leagues Cup.

Javier Mascherano: “If we qualify for the Olympics, there is a possibility for 3 players from the first team to be with us and it will be a great honor for Leo Messi & Di Maria to join us.” pic.twitter.com/YBkUTtg6xz