Ciprian Marica, săgeți către MM Stoica după Farul - FCSB 0-1

Meciul a fost decis de un penalty acordat ușor de Sebastian Colțescu după un duel între Tudor Băluță și Adrian Șut. În ciuda protestelor celor de la Farul, centralul nu a revenit asupra deciziei, iar Darius Olaru a transformat de la punctul cu var.

După meci, Ciprian Marica, acționarul Farului, a oferit o reacție categorică. Printre altele, fostul atacant de la Schalke, Stuttgart și Getafe l-a atacat și pe Mihai Stoica, managerul general de la FCSB.

Ciprian Marica: ”Nu mai putem schimba lucrurile”

„El ar vrea şi o reacţie din partea conducerii (n.r. - Hagi). Pe bună dreptate. Doar că trebuie să fie şi întrebaţi. Nu mi se pare normal că Mihai Stoica este analist permanent. Are posibilitatea de a-şi spune mereu punctul de vedere şi să pună presiune mai mult decât ceilalţi.

Nu are cum să fie echidistant. Este implicat direct. N-ai cum să fii echidistant în situaţia lui. Nu mai putem schimba lucrurile, asta este clar. De multe ori am plătit scump când am vorbit de arbitraj.

Vrei să vezi o măsură cel puţin la fel de corectă cum ţi s-a aplicat şi ţie şi de partea cealaltă. Vorbesc de mine, pentru că am fost chemat la Comisia de Disciplină la o adresă făcută de CCA. Nu numai noi să plătim. Ci şi cei care greşesc trebuie să plătească”, a spus Marica, la Fanatik.

Mihai Stoica a transmis un mesaj scurt după victoria cu Farul

Oficialul de la FCSB, Mihai Stoica, a postat un mesaj pe contul personal de Facebook imediat după meci, făcând referire la penalty-ul primit de echipa sa, precizând că a fost acordat în mod corect de către Sebastian Colțescu.

„Dacă nu e contact, nu e penalty. Doar că e contact”, a scris Mihai Stoica pe contul de Facebook.