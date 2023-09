Trupa lui Xavi a fost repartizată într-o grupă facilă, alături de belgienii de la Royal Antwerp, portughezii de la FC Porto și Șahtior Donețk din Ucraina.

FC Barcelona va disputa primul meci al Grupei H marți, 19 septembrie de la ora 22:00 în compania belgienilor de la Antwerp.

Radu Petrescu se află în fața celui mai important meci al carierei sale. Pentru prima dată, arbitrul român în vârstă de 40 de ani va fi la centru la un meci al catalanilor.

????????????????????????????????: Radu Petrescu from Romania will referee the Champions League match between Barcelona and Antwerp . #fcblive #UCL ⭐️ pic.twitter.com/5AgLE8Aabw