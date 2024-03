Comentariile lui Dani Parejo despre reacția lui Vinicius Junior în fața rasismului au fost critice, afirmând că acesta ar trebui să se concentreze exclusiv pe jocul de fotbal și să nu răspundă la abuzurile rasiale cu gesturi sau replici. Parejo a subliniat că el însuși a fost criticat de suporteri în trecut, dar a ales să nu reacționeze la acele insulte.

”Știu cum este în Spania. Mie mi s-a spus că sunt beat. Dar eu nu fac gesturi și nu mă ocup de oameni. Asta e prea mult. Fotbalistul trebuie să fie mai presus de asta. Cred că Vinicius greșește prin acest comportament.”, a declarat Dani Parejo, citat de Mundo Deportivo.

Vinicius started crying in his press conference about racism ???????? pic.twitter.com/INZcwPwL2E