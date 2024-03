Mircea Rednic a reacționat după ce a aflat ce sancțiuni au primit Dinamo și UTA Arad: ”Eu cu ce am greșit?”

Atât Dinamo, cât și UTA Arad, au primit sancțiuni usturătoare după ce suporterii s-au bătut chiar pe terenul de joc înainte de startul partidei (ultima din sezonul regulat din Superligă).

Cele două formații vor juca patru jocuri pe teren propriu fără spectatori și vor fi nevoite să plătească sancțiuni care se ridică la 100.000 de lei.

Vestea este cu atât mai aspră pentru Dinamo, aflată în plină luptă pentru evitarea retrogradării, pentru că va juca toate cele patru meciuri de ”acasă” din play-out fără spectatori.

Mircea Rednic: ”Eu cu ce am greșit?”

„Ce Dumnezeu, eu cu ce am greșit? De când sunt la UTA tot timpul intervine câte ceva și noi nu putem să ne desfășurăm activitatea. Vorbesc și cu renovarea gazonului, am fost obligați să jucăm 8 meciuri în deplasare, pentru că și alea pe care le-am jucat acasă tot în deplasare au fost.

Am făcut eforturi, am pornit de la zero, s-a format o echipă, ne-am luptat să câștigăm un loc care să ne permită să jucăm mai multe meciuri acasă și acum să primim vestea că următoarele patru meciuri le vom juca fără suporteri. Pe noul gazon de la Arad avem cinci victorii și un egal, contează foarte mult să jucăm cu suporterii alături.

Decizia nu mi se pare corectă, ținând cont că nu noi am organizat meciul. Poate s-a profitat ca să se dea un exemplu, pentru că fost și acel Rapid – FCSB, în care s-au aruncat torțe și petarde și ce s-a dat de la Comisie? O amendă mică și s-a închis un sector.

De ce tocmai la acest meci s-a luat această decizie drastică? Nu vreau să intru prea mult în detalii, dar eu am fost acolo la începutul jocului și suporterii noștri au fost provocați pentru că au venit torțele și petardele spre ei din zona suporterilor de la Dinamo”, a spus Rednic, la conferința de presă.

UTA Arad a făcut recurs după pedeapsa Comisiei de Disciplină

Clubul UTA Arad anunţă că a atacat prin recurs Hotărârea Comisiei de Disciplină de miercuri, în care UTA a fost penalizată cu o amendă de 100.000 de lei şi disputatea a patru meciuri de acasă fără spectatori.

"Condamnăm în totalitate actele de violenţă de pe stadioane, suntem pentru toleranţă zero, dintre toate consecinţele negative ale hotărârii, cel mai puternic ne afectează că sunt pedepsiţi 10.000 de oameni din cauza unui grup mic greu de încadrat la categoria de suporteri. Suporterii UTA ei se îmbracă în roşu şi alb, nu în negru. Clubul a făcut recurs în primul rând pentru masa mare de suporteri şi pentru echipă", a anunţat clubul arădean.