BREAKING NEWS | Sergio Ramos, out de la nationala Spaniei! Fundasul lui Real nu a fost convocat la Euro. Laporte, convocat in premiera! Ce a spus Luis Enrique 

Luis Enrique, selectionerul Spaniei, a anutat lotul pentru Euro 2020, iar din lot nu face parte capitanul lui Real Madrid, Sergio Ramos.

Sergio Ramos a jucat doar sapte meciuri pentru Real Madrid in 2021, iar Luis Enrique a decis ca nu este momentul ca el sa faca parte din selectionata ce va participa la Campionatul European din aceasta vara. In schimbul lui, Aymeric Laporte a primit prima convocare din istoria sa in nationala Spaniei, dupa ce a ales sa obtina cetatenia spaniola, pentru ca nu a fost debutat la nationala Frantei, condusa de Didier Deschamps.

"Neconvocarea lui Ramos a fost dificila si complicata. Motivul este ca nu a reusit sa joace prea mult si nici macar sa se antreneze prea des. Ieri l-am sunat si i-am spus sa fie egoist, pentru ca o sa isi revina si o sa se intoarca la nationala, daca va evolua la clubul sau.

Decizia de a apela la Aymeric Laporte nu are nicio legatura cu absenta lui Ramos. El este un jucator de top si a fost o optiune luata in considerare, deoarece a aparut posibilitatea ", a declarat Luis Enrique, in urma neconvocarii lui Sergio Ramos.

???? OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!! ???????? Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020. ???????? ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021