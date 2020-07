Un fost mare jucator al Barcelonei, ingrijorat inaintea meciului din Champions League: "Poate fi eliminata de Napoli"

Barcelona a pierdut campionatul in fata marii rivale, Real Madrid, iar forma prin care trece echipa lui Setien il ingrijoreaza pe Rivaldo ca Barca ar putea sa nu treaca de Napoli in optimile Ligii Campionilor.

In ultimul meci de campionat, grupararea blaugrana a pierdut 1-2 in fata Osasunei, iar tensiunea din interior este ridicata dupa ce Real Madrid a devenit regina Spaniei.

"Este un pericol real, Barcelona poate fi eliminata de Napoli. Ca fan si fost fotbalist al Barcelonei, sunt ingrijorat inaintea acestei partide si că majoritatea suporterilor blaugrana impartasesc acest sentiment", e daclarat Rivaldo pentru TuttomercatoWeb.

De asemenea, fostul campion mondial considera ca zilele lui Setin pe Camp Nou sunt numarate.

"Subiectul principal in acest moment la Barcelona este demiterea lui Quique Setien. Cred ca ar fi oportuna schimbarea antrenorului inainte de jocul cu Napoli. Fanii nu mai cred in Setien si in stilul sau de joc, iar asta e un argument in plus pentru schimbare", a spus fostul Balon de Aur

In turul optimilor din Italia, Barcelona a remizat cu Napoli, scor 1-1, Mertens si Griezmann reusind sa marcheze. Returul de pe Camp Nou se va juca pe 8 august.

