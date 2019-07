OFICIAL | Inter se intareste pentru Champions League! A transferat un jucator de la Atletico Madrid! Anuntul facut de italieni

Diego Godin (33 ani) a semnat cu Inter.

Inter a anuntat in aceasta dimineata transferul lui Godin de la Atletico Madrid. Uruguyanul paraseste Atletico Madrid dupa 9 sezoane in care a castigat un trofeu de campion, o cupa a Spaniei, 2 trofee Europa League si 3 super cupe ale Europei, toate in tricoul lui Atletico.

Jucatorul a fost dorit de noul antrenor al lui Inter, Antonio Conte, care a spus ca este un jucator cu experienta si ii poate ajuta pe "nerazzuri" sa joace cat mai bine, atat in campionat, cat si in Champions League.

Godin a semnat un contract pe 3 sezoane si va castiga 4,5 milioane de euro.

Este evaluat la 20 de milioane de euro, conform transfermarkt.com