Un fost jucator al Barcelonei, neiertator cu echipa: "Asta e problema Barcelonei, nu VAR!" Care sunt sansele catalanilor in Champions League

Barcelona nu trece prin cea mai buna perioada. Catalanii risca sa piarda titlul din La Liga, dupa ce inainte de pauza competitionala se aflau la doua puncte avans de Real Madrid.

Catalanii aproape ca au pierdut campionatul in detrimentul lui Real Madrid, insa presedintele Barcelonei a tinut sa semnaleze problema VAR si modul in care madrilenii sunt ajutati de arbitraj.

Rivaldo, unul dintre principalii analisti dupa meciul Barcelonei in presa spaniola a vorbit despre problemele de la club pe care le-a semnalat a fi altele decat arbitrajul video.

"In opinia mea, problema Barcelonei nu este VAR-ul sau deciziile arbitrale. Problema fundamentala este calitatea slaba a fotbalului. Trebuie sa se imbunatateasca pentru a reveni la stilul lor si pentru a reindragosti pe toata lumea.

Ceea ce ma preocupa, vazand ritmul slab al echipei, este Champions League, care ar trebui sa fie obiectivul principal al clubului. Fara public, cu Napoli lansata...returul optimilor poate fi periculos pentru Barcelona. Si daca se califica, e clar ca trebuie sa isi imbunatateasca jocul pentru a lupta in Final 8 din Lisabona", a declarat Rivaldo conform cotidianului Sport.

