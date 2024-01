Florentin Petre (48 de ani) s-a retras în urmă cu 13 ani, după ce a evoluat ultima oară la Victoria Brănești, iar acum este antrenor la Unirea Ungheni.

În cadrul unui interviu acordat pentru Sport.ro, Florentin Petre a dezvăluit cum a ratat transferul carierei, în Spania, la Deportivo Alaves, acolo unde a evoluat și Cosmin Contra.

Mijlocașul care făcea senzație la Dinamo la începutul anilor 2000 a avut probleme de sănătate, iar acest lucru a dus și la ratarea unui transfer important, ”cu precontract semnat”. Redăm mai jos o parte din interviul acordat pentru Sport.ro.

Cel mai greu moment al tău din cariera de fotbalist care a fost?

Păi atunci când m-am îmbolnăvit de hepatită și am stat un an și jumătate, am ratat transferuri în străinătate, cu precontract semnat.

Unde ai avut precontract?

În Spania. A plecat Contra primul și apoi Mihalcea...

La Alaves...

Da. Trebuia să plec eu, dar m-am îmbolnăvit și a plecat Contra.

Ești ok acum?

Da, da, da, sunt foarte bine.

Primul transfer al lui Florentin Petre în străinătate a fost la CSKA Sofia, unde s-a transferat în 2006 din postura de jucător liber de contract. În Bulgaria, mijlocașul a câștigat un titlu de campion, iar apoi s-a transferat la Terek Grozny, în Rusia, pentru 300.000 de euro.

259 de meciuri a jucat Florentin Petre pentru Dinamo, marcând 43 de goluri