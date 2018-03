Primul antrenor care REFUZA categoric sa vina la PSG! Raspunsul de 2 cuvinte dat cand a fost intrebat daca vrea sa-i antreneze pe Neymar si Mbappe

Diego Simeone nu se gandeste deloc la varianta de a merge la Paris Saint-Germain.

Atletico Madrid a castigat fara emotii prima mansa din optimile Europa League, 3-0 impotriva celor de la Lokomotiv Moscova. Atletico este marea favorita la castigarea trofeului pe care l-a mai obtinut in 2010 si 2012, ultima data pe National Arena din Bucuresti.

Antrenorul lui Atletico, Diego Simeone, a fost printre primele nume mentionate ca posibil inlocuit al lui Unai Emery la Paris Saint-Germain dupa eliminarea francezilor din Liga Campionilor. Simeone a fost intrebat despre varianta venirii la PSG din vara si a raspuns cu doar 2 cuvinte in mai multe randuri!

"Celta Vigo" a spus Simeone, facand referire la urmatoarea adversara din campionat a lui Atletico, semn ca este concentrat doar pe actuala sa echipa. "Am fost superiori in tot meciul. In prima repriza nu am jucat foarte bine, a trebuit sa raspundem la cateva intrebari puse de ei. In a doua parte ne-am descurcat mai bine. Cu 3 goluri avans am fost mai linistiti. Va trebui sa ne adaptam in cel mai bun mod posibil pentru ca acest rezultat sa cantareasca greu in a doua mansa" a spus Diego Simeone despre meciul cu Lokomotiv.