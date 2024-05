Roș-albaștrii s-au deplasat duminică seară pe arena giuleștenilor pentru ultimul duel al play-off-ului Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Rapid a obținut toate cele trei puncte.

Întrebat despre convocarea la EURO 2024, Vlad Chiricheș a răspuns cât se poate de sincer

Vlad Chiricheș, prezent la flash-interviu după eșecul cu giuleștenii, a ținut să evidențieze că a dat tot ce a avut mai bun din el în ultima lună pentru a obține convocarea la Campionatul European din Germania.

”A fost frumos, o atmosferă frumoasă aici pe Giulești, cum e de obicei. Am controlat jocul, dar ei au avut prea multe contraatacuri și au marcat goluri pe greșelile noastre. Am venit cu cea mai bună formulă din momentul acesta, nu am reușit să câștigăm. Băieții au încercat să-și facă treaba cât mai bine.

Mi-am dorit să joc, am avut obiectiv de când m-am întors după accidentare să joc toate meciurile și doar problema la antebraț m-a oprit. Am încercat să joc ca să fiu în formă și să pot fi convocat la echipa națională. Am vrut să am o lună cu meciuri în picioare și să încerc pe cât posibil să arăt o formă cât mai bună, să încerc să fiu acolo (n.r. la EURO).

(n.r. despre convocarea la EURO) Nu știu, vedem. Vom vedea. Acum avem vacanță, trebuie să-mi încarc bateriile și vedem ce se va întâmpla”, a spus Vlad Chiricheș.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul sezonului

FCSB rămâne prima clasată cu 49 de puncte. Roș-albaștrii au câștigat matematic campionatul încă din etapa #7, când au învins-o pe Farul Constanța cu 2-1. După eșecul 0-1 cu CFR Cluj de săptămâna trecută, FCSB a celebrat primul titlu din formatul play-off/play-out al Superligii României.

CFR Cluj e vicecampioana României cu 46 de puncte. Universitatea Craiova completează podiumul cu 44 de puncte, în timp ce fosta campioană Farul Constanța se situează pe poziția a patra, cu 36 de puncte.

Sepsi OSK, în ciuda faptului că a obținut accederea în play-off la limită, la capătul sezonului regulat, a încheiat a doua parte a campionatului pe cinci, cu 34 de puncte, iar Rapid e ultima clasată cu 32 de puncte.