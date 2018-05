Atletico a demarat planul Di Maria! Anuntul spaniolilor: argentinianul, inlocuitorul lui Griezmann la Madrid

Atletico Madrid se pregateste sa-l piarda pe Antoine Griezmann. Spaniolii anunta ca mutarea francezului la Barcelona este iminenta.

Barcelona intentioneaza sa achite clauza de 100.000.000 euro a lui Antoine Griezmann si a inceput deja discutiile cu reprezentantii jucatorului.

MARCA anunta ca Atletico se pregateste pentru "impact" si si-a luat masuri de precautie. Mai exact, formatia de pe Wanda Metropolitano a intrat si ea la negocieri cu Angel Di Maria, pe care conationalul Diego Simeone il vede ca un inlocuitor potrivit pentru actualul star al echipei.

El Larguero si Cadena SER noteaza si ele ca directorul sportiv al lui Atletico s-a intalnit cu agentul lui Di Maria pentru a discuta detaliile contractuale.

Di Maria este dornic de o plecare de la PSG, el intrand in ultimul an in umbra lui Neymar, Mbappe si Cavani.