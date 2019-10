SOC la Madrid! Se pregateste plecarea lui Zidane de la Real! Perez a pus mana pe telefon si i-a transmis un mesaj clar dupa ultima infrangere! Anuntul momentului in Spania

Florentino Perez i-a transmis un mesaj lui Zidane.

Real Madrid a pierdut aseara, scor 1-0, in deplasare cu Mallorca si a bifat prima infrangere din acest sezon in La Liga. Mallorca a deschis repede scorul, in minutul 7 prin Junior, acesta reusind un supergol. Madrlienii au incercat sa revina in meci, au avut cateva ocazii mari prin Benzema, insa fara succes. Galacticii au pierdut si fotoliul de lider in La Liga, fiind devansati de marea rivala Barcelona, care prin succesul cu 3-0 de la Eibar au preluat pozitia de lider.

Florentino Perez a luat imediat o decizie radicala si i-a dat lui Zidane un ultimatum. Daca urmatoarele rezultate nu for fi favorabile pentru madrileni, Zidane va pleca, mai ales ca presedintele galacticilor s-a intalnit cu Mourinho, iar acesta pare sa fie inlocuitorul lui Zidane in cazul unei plecari a francezului.

Conform Diario Gol, Perez va mai avea rabdare cu Zidane pana la El Clasico, iar dupa acel meci se va trage linie si se va analiza situatia antrenorului.

Pentru Real Madrid urmeaza meciul din Champions League cu Galatasaray in deplasare, dupa care urmeaza doua meciuri pe Bernabeu in campionat, cu Leganes si Betis.

El Real Madrid no pudo vencer al Mallorca y el puesto de Zinedine Zidane está en peligro. https://t.co/vwWFTRaQ8o — Diario Gol (@diarioGOLcom) October 19, 2019