Singurul meci in care Real Madrid a invins-o pe Real Madrid intr-o finala! Un meci ramas in istorie

Se intampla in 1980, in finala Cupei Spaniei.

In finala Copa del Rey din 1980, Real Madrid a intalnit in finala pe Real Madrid Castilla, echipa secunda a clubului. Ultimul act s-a jucat pe 4 iunie 1980 chiar pe Stadionul Santiago Bernabeu din Madrid. Prima echipa a clubului a trecut de CD Logrones (3-2 si 2-0 / optimi de finala), Real Betis (2-1 si 1-1 / sferturi de finala) si Atletico Madrid (0-0, 1-1, 4-3 d.p. / semifinala), in timp ce echipa secunda a “Los Blancos”, care evolua in Segunda Division, a ajuns in utimul act eliminandu-le pe Hercules Alicante (1-4, 4-0 / “16”-imi), Athletic Bilbao (0-0, 2-1 / optima de finala), Real Sociedad (1-2, 2-0 / sferturi de finala) si Sporting Gijon (0-2, 4-1 / semifinala)





La partida au asistat 65.000 de spectatori, iar prima echipa a madrilenilor s-a impus cu 6-1, prin golurile lui Juanito (20, 89), Santillana (42), Sabido (59), Del Bosque (62) si Hernandez (82), pentru echipa secunda marcand Alvarez (80). Doar cativa dintre jucatorii de la echipa secunda au facut apoi pasul la Real Madrid, precum Agustin (1980-1990), Juanito Felipe (1981-1982), Kike Herrero (1980-1981), Ricardo Gallego (1980-1989) sau Francisco Pineda (1980-1985), dar din cele doua echipe s-a nascut ceea ce fanii madrilene numesc acum “Madrid de los Garcia”, o generatie emblematica a lui Real Madrid, din anii ’70 si ’80, din care fac parte Camacho, Goyo, Juanito, Santillana, Del Bosque, De los Santos, Gallego, Pineda Garcia, Rincon, Remon, Garcia Cortes, Garcia Navajas si Perez Garcia. Ulterior, Federatia Spaniola de Fotbal a schimbat regulamentul, iar echipele secunde nu mai pot jucat acum in Copa del Rey.

Real Madrid: Mariano Garcia Remon - Andres Sabido, Goyo Benito, Pirri, Jose Antonio Camacho - Angel de los Santos, Vicente del Bosque, Uli Stielike (63 Garcia Hernandez) - Juanito, Santillana, Laurie Cunningham (82 Roberto Martinez)

Antrenor - Vujadin Boskov



Real Madrid Castilla: Agustin Rodriguez - Juanito Felipe, Kike Herrero, Javier Castaneda, Casimiro Torres - Ricardo Alvares, Ricardo Gallego, Miguel Bernal - Francisco Pineda, Paco Machin (Sanchez Lorenzo), Valentin Cidon (73 Balin)

Antrenor - Juanjo

