Scandal MONSTRU dupa victoria lui Real! Fazele care au INNEBUNIT La Liga: Madridul, aproape campioana dupa victoria cu Athletic

Barca are un meci mai putin disputat, dar si un program mai greu pana la final.



Contra lui Bilbao, Real a castigat din penalty. La fel cum s-a intamplat cu Getafe, acum 3 zile, Ramos a decis meciul de la 11 metri.



Desi centralul n-a vazut infractiunea asupra lui Marcelo din minutul 72, asistentul VAR a intervenit, iar decizia finala a fost penalty. Doar 3 minute mai tarziu, o faza similara a avut loc in careul lui Courtois. Marcatorul Ramos a fost in centrul atentiei. L-a calcat evident pe Dani Garcia, fara ca Athletic sa beneficieze de acelasi raspuns din partea VAR ca la faza desfasurata cu 3 minute inainte!



75’: Raúl García down in the box, stepped on by Sergio Ramos. Was it worth reviewing? What do you think? @InsideAthletic @northwarrior_ @bzarrabeitia pic.twitter.com/9G2B6AUGgB