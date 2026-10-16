Clubul spaniol Real Madrid a solicitat public vineri ca preşedintele La Liga, Javier Tebas, să îşi prezinte demisia după remarcile sale în care a comparat metodele de comunicare ale grupării ”Los Blancos” cu cele ale ministrului propagandei din regimul nazist, Joseph Goebbels.

Atacul lui Javier Tebas

Javier Tebas, care este preşedinte La Liga, dar şi vicepreşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), a lansat un atac la adresa clubului Real Madrid, după tensiunile create de suspendarea pentru patru meciuri a lui Vinicius Jr. Tebas a acuzat echipa condusă de Florentino Perez că îşi foloseşte canalele media disponibile pentru a se portretiza ca o victimă a unui tratament incorect.

”Conducerea lui Real Madrid dirijează o orchestră de purtători de cuvânt, iar Real Madrid TV dă tonul.

Partitura este mereu aceeaşi: selectarea incidentelor care servesc intereselor lor, reiterarea nemulţumirilor, alimentarea suspiciunilor şi identificarea inamicilor. Această metodă aminteşte de tehnicile de propagandă folosite de Goebbels, ministrul propagandei din Germania nazistă: repetarea sistematică, crearea unui inamic şi subordonarea faptelor unei naraţiuni.

Comparaţia vizează acele tehnici de propagandă, nu o ideologie şi, bineînţeles, nici pe suporterii lui Real Madrid", a spus Tebas, citat de news.ro, iar declaraţia lui a aprins spiritele în tabăra madrilenă.

Reacția lui Real Madrid

Clubul a emis un comunicat în care a cerut demisia preşedintelui La Liga, considerând remarcile "intolerabile" şi de o "gravitate extraordinară", încă un atac împotriva conducerii ”Los Blancos” şi a instituţiilor sale media.

De asemenea, Real îşi acuză interlocutorul că atribuie clubului acţiunile jurnaliştilor externi, denunţând acest lucru ca fiind o manevră de discreditare a eforturilor sale în cazul Negreira.

Real declară că a depus o plângere la UEFA pentru a asigura o anchetă completă în această chestiune care îi implică pe rivalii de la Barcelona şi solicită o reformă a organismelor de arbitraj şi a federaţiei.