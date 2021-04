Clipul care face senzatie pe internet dupa El Clasico! Modric l-a luat la misto pe Pique: "Acum astepti momentul sa va plangeti, nu?"

Real Madrid s-a impus in fata Barcelonei, 2-1, dupa ce o facuse si in tur, 3-1.

Dupa o prestatie excelenta a echipei din Madrid, care a fost superioara catalanilor in marea majoritate a partidei, ironiile din partea jucatorilor lui Zidane nu au ramas asteptate.

Un jucator care e mai degraba tacut, Luka Modric, nu s-a putut abtine si l-a salutat pe Pique dupa partida, acesta fiind rezerva neutilizata, iar dupa strangerea de mana i-a adresat si cateva cuvinte ironice fotbalistului catalan: "Acum astepti sa te duci sa te plangi, nu?"

Cunoscut ca o voce puternica in presa si un om care-si exprima gandurile cu voce tare, Pique a avut de-a lungul timpului mai multe acuze la adresa clubului din Madrid cum ca arbitrii o favorizeaza mereu, iar croatul nu s-a putut abtine si a rasucit cutitul in rana fotbalistului de la Barcelona.

Catalanii au acuzat dupa partida un penalty nedat in minutul 83, cand Mendy il atinge usor pe Braithwaite in careu, insa specilistii din arbitraj s-au pronuntat si spun ca respectivul contact a fost amplificat de atacant si nu se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri.

Presa din Madrid vorbeste in termeni laudativi de echipa lui Zidane si rade de Barcelona si de fanii ei, care se agata de o faza mai mult decat discutabila, in conditiile in care jocul a dovedit o echipa a Realului mult mai puternica decat a catalanilor, atat in tur, cat si in retur.