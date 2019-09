"Sa va zic eu secretul lui Fati. Are doua perechi de c****, nu una!" Eto'o, reactie incredibila dupa ce l-a vazut jucand pe pustiul FANTASTIC al Barcelonei

Samuel Eto'o e convins ca Fati are un viitor de 5 stele in tricoul Barcelonei!

Fostul atacant de la Barca, Real, Inter sau Chelsea e incantat de Fati, pustiul de 16 ani care pare deja sa se fi impus in prima echipa a Barcei. Fati are doua goluri in 3 partide jucate pana acum in La Liga.

"Numai Dumnezeu stie ce-o sa se intample cu Fati, e foarte, foarte bun", si-a inceput Eto'o discursul intr-o interventie la Cadena SER.

"Fati are doua perechi de c****, nu una ca toti ceilalti. Sunt sigur, avand in vedere cum joaca", a glumit Eto'o.

Africanul are o idee clara despre viitorul Barcelonei. Crede ca Xavi e cel mai potrivit sa vina antrenor pe Camp Nou.



"Xavi e seful si in Qatar, si in Spania. Daca nu ajunge antrenor la Barcelona, il omor! Imi aduc aminte finala Champions League din 2006, de la Paris. In meciul ala a fost Maradona, Messi si Ronaldo in acelasi timp. E cel mai bun jucator alaturi de care m-am antrenat vreodata. Lumea a fost surprinsa cand am mai spus asta, dar timpul mi-a dat dreptate. Nu au fost niciodata recunoscuti ca fiind la acelasi nivel cu Messi si Cristiano, dar Xavi si Iniesta sunt acolo", a comentat Eto'o.