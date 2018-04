"S-au intalnit in secret!" Barcelona pregateste intens primul transfer tare al verii, dupa eliminarea din Liga, si are deja un acord cu jucatorul

Sport Catalunya scrie ca sefii Barcelonei s-au intalnit cu reprezentantii fundasului Clement Lenglet, de la Sevilla.

Sefii Barcelonei s-au decis: echipa are neaparata nevoie de intariri defensive in urmatoarea perioada de mercato. Eliminarea din sferturile Ligii Campionilor i-a dezamagit rau pe conducatorii de pe Camp Nou.

Sport Catalunya, cotidianul "de casa" al Barcelonei, scrie ca oficiali ai Barcelonei s-au intalnit in aceasta saptamana cu agentii francezului Clement Lenglet, fundas de 22 de ani care a impresionat in acest sezon la Sevilla.

Lenglet, care a fost cumparat cu doar 4.5 milioane de euro de Sevilla, de la Nancy, a fost plasat in fruntea listei de transferuri a Barcelonei.

Jurnalistii catalani mai scriu ca "Lenglet indeplineste toate conditiile pentru a juca in apararea Barcelonei". Pe de alta parte, acestia considera ca Lenglet este recomandat si de varsta sa. Acesta are 22 de ani, in timp ce Pique a ajuns la 30, iar Vermaelen la 33.

In final, sursa citata noteaza ca Barcelona si agentii lui Lenglet au pornit cu dreptul si s-au inteles de principiu asupra trecerii jucatorului pe Camp Nou. Totusi, catalanii vor trebui sa demareze negocierile cu Sevilla.