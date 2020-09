REVOLUTIE la Barcelona! Fanii nu au uitat de scandalul dintre club si Messi si ameninta cu GREVA! Catalanii risca sa piarda milioane de euro!

Lionel Messi a socat pe toata lumea in aceasta vara cand a anuntat ca vrea sa plece de la Barcelona.

Desi fotbalistul a revenit asupra deciziei si s-a hotarat sa mai ramana un an pe Camp Nou, fanii nu au reusit sa treaca peste scandalul din cadrul clubului.

Suporterii Barcelonei au anuntat ca vor intra in greva, fiind nemultumiti de modul in care presedintele Josep Maria Bartomeu a gestionat situatia. Ei incearca sa traga, astfel, un semnal de alarma fata de greseala pe care clubul era aproape sa o faca in aceasta perioada de transferuri.

Fanii au de gand sa renunte la abonamentele pentru sezonul 2020/21. Potrivit jurnalistilor de la Mundo Deportivo, circa 21.000 de suporteri ai catalanilor au refuzat sa isi plateasca abonamentul pentru noua stagiune, refuzand sa fie alaturi de club in momentul in care li se va permite accesul pe stadion.

Aceasta decizie a fanilor ar putea sa coste clubul cateva milioane de euro.

