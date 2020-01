Revenire de senzatie la Madrid! Jucatorul care se intoarce in campionatul Spaniei

Atletico Madrid a facut o miscare neasteptata in ultima zi a perioadei de mercato din aceasta iarna.

Echipa lui Simeone l-a recuperat pe Yannick Carrasco (26 ani) din China, de la Dalian Professional, echipa cu care avea contract pana in 2022.

Anuntul a fost facut pe contul oficial al clubului, la 2 ani distanta dupa ce atacantul a plecat de la Atletico Madrid.



"Yannick Carrasco este deja jucator rojiblanco. Atletico Madrid si Dalian Professional au ajuns la un acord pentru transferul atacantului belgian, care a trecut vizita medicala la Clinica Universitara Navarra si va juca pentru clubul nostru pana la finalul sezonului", au scris madrilenii in comunicatul oficial.

Carrasco a jucat la Atletico Madrid din 2015 pana in 2018, cand a plecat in China, la DL Yifang. A jucat 124 de meciuri in tricoul "rojiblanco" si a inscris 23 de goluri, oferind si 17 assist-uri.