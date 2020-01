Real se pregatea de EL CLASICO! :) Eroarea URIASA aparuta pe contul oficial al madrilenilor

Real Madrid si Atletico Madrid se intalnesc in finala Supercupei Spaniei.

Real Madrid va juca finala impotriva rivalei locale in finala Supercupei Spaniei, dupa ce a eliminat-o pe Valencia in semifinale, cu 3-1. Real s-a impus fara probleme prin golurile lui Kross, Isco si Modric. Singurul gol al "liliecilor" a fost inscris de Parejo, din penalty.



Atletico Madrid s-a calificat spectaculos in finala, dupa duelul cu Barcelona, incheiat 3-2. Madrilenii au realizat socul turneului, eliminand campioana en-titre si se pregatesc de finala cu Real Madrid.

Real Madrid a facut o gafa mare pe contul oficial de Facebook. Acestia se pregateau sa transmita conferinta de presa a lui Zinedine Zidane si au adaugat descrierea "LIVE: Conferinta de presa a lui Zidane din Jeddah, inaintea meciului cu FC Barcelona". Madrilenii au sters imediat postarea.