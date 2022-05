Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit în finala UEFA Champions League de la Paris. Pe Stade de France madrilenii și-au adjudecat al 14-lea trofeu din istoria competiției, grație unicului gol al partidei în scris de Vinicius, în minutul 59.

Carlo Ancelotti (62 ani) a început meciul în zonă mediană cu Toni Kroos (32 ani), Casemiro (30 ani) și Luka Modric (36 ani), jucătorii care au adus 3 ani consecutivi trofeul Champions League la Madrid.

Dacă primii doi mai au contract cu gruparea de pe Santiago Bernabeu, înțelegerea lui Modric cu Real expiră la începutul lunii iunie. Doar că Fabrizio Romano, jurnalistul specializat în transferuri, a anunțat că starul croat a semnat prelungirea angajamentului până în vara lui 2023 chiar la petrecerea după triumful de la Paris.

„Vești une pentru Real Madrid în timpul sărbătorii: Luka Modric a semnat un nou contract până în iunie 2023!

Înțelegerea verbală stabilită din urmă cu două luni a fost semnată și completată.

Luka rămâne!”, a fost mesajul postat de Fabrizio Ramona pe contul oficial de Twitter.

Beautiful news for Real Madrid during the celebrations: Luka Modrić has signed a new contract until June 2023, here we go! ????⚪️ #Modric

Full verbal agreement was reached two months ago - so it’s now also signed and completed. Official statement pending.

Luka se queda. ???????????? pic.twitter.com/C3HayEwql3