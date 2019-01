Transfer de URGENTA pregatit de Real Madrid! Florentino Perez a decis cine va fi noul star al echipei: plateste clauza de 110 milioane de euro

Cei de la Real sunt presati insa de timp.

Doar pe locul 5 in La Liga, la 10 puncte in spatele Barcelonei, Real Madrid trece prin momente dificile. Campioana Europei din ultimii 3 ani a ramas fara Cristiano Ronaldo si acest lucru se simte - atacul Realului are cele mai slabe cifre din ultimul deceniu!

Astfel, Florentino Perez a decis principalata tinta: Mauro Icardi, golgheterul lui Inter Milano. Insa cei de la Real Madrid sunt presati de timp: Corriere dello Sport scrie ca Inter incearca sa-i prelungeasca intelegerea lui Icardi pentru a scoate clauza de reziliere de 110 milioane de euro.

Cei de la Inter i-au oferit 6 milioane de euro salariu lui Icardi, insa sotia si agentul jucatorului, Wanda Nara, a solicitat 8 milioane de euro salariul anual. Real spera sa le ia fata celor de la Inter si sa-l convinga pe jucator sa nu semneze noul contract si sa ajunga la Real in aceasta iarna.